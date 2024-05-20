Чтобы не поднимать цены на бензин, деньги можно взять в казино: обращение в ВР

"Предлагаемое правительством повышение акцизов на топливо уже в ближайшее время способно привести к значительному ущербу как для взорванной войной экономики Украины, так и уровня жизни граждан. В цене почти всех товаров в Украине есть доля транспортной составляющей. К тому же, наложение этой составляющей на каждом этапе производства и торговли будет иметь цепной эффект, а цены вырастут практически на все товары", – говорят депутаты.

Особенно пострадают сельское хозяйство, транспорт и торговля. Между тем, в госбюджете есть дополнительные возможности – например, сокращение неприоритетных расходов, нахождение недискриминационных источников доходов, а также повышение контроля в бюджетной сфере для обеспечения финансирования оборонных потребностей.

"Так, Счетная Палата заявляет о нарушениях в сумме почти 60 миллиардов гривен. Надлежащее налогообложение игорного бизнеса и табачной отрасли также позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривен. Учитывая это, призываем Верховную Раду Украины отказаться от поддержки правительственной инициативы по повышению акцизов на топливо, и принять законы, необходимые для привлечения средств от игорного бизнеса", – отмечают депутаты.