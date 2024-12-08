Щоб підготуватись до нападу РФ. Єврокомісар хоче закласти 100 млрд євро на оборону ЄС

Кубілюс хоче, щоб наступний семирічний бюджет ЄС виділяв 100 мільярдів євро на оборону, оскільки поточний семирічний бюджет на понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону.

"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії... Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", - сказав він.

Комісар ЄС підкреслив, що ворогом ЄС є російський диктатор Володимир Путін. Та зауважив, що надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги у війні, є ключовим.

Зауважимо, що Кубілюс це перший комісар ЄС з питань оборони та космосу. Дана посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та Сполученими Штатами.