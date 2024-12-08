Чтобы подготовиться к нападению РФ. Еврокомиссар хочет заложить 100 млрд евро на оборону ЕС

Кубилюс хочет, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС выделял 100 миллиардов евро на оборону, поскольку текущий семилетний бюджет на более 1 триллиона евро предусматривает лишь 10 миллиардов евро на оборону.

"Мы должны быть готовы к возможности российской агрессии... Если мы потерпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", - сказал он.

Комиссар ЕС подчеркнул, что врагом ЕС является российский диктатор Владимир Путин. И отметил, что предоставление Украине поддержки, необходимой ей для победы в войне, является ключевым.

Заметим, что Кубилюс это первый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса. Данная должность создана для лучшей интеграции раздробленной оборонной промышленности блока, увеличение расходов, отправки больше оружия в Украину и улучшения оборонной координации с НАТО и Соединенными Штатами.