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Чтобы подготовиться к нападению РФ. Еврокомиссар хочет заложить 100 млрд евро на оборону ЕС

Фото: Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет заложить 100 миллиардов евро на оборону. Это будет превентивное решение на случай нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кубилюс хочет, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС выделял 100 миллиардов евро на оборону, поскольку текущий семилетний бюджет на более 1 триллиона евро предусматривает лишь 10 миллиардов евро на оборону.

"Мы должны быть готовы к возможности российской агрессии... Если мы потерпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", - сказал он.

Комиссар ЕС подчеркнул, что врагом ЕС является российский диктатор Владимир Путин. И отметил, что предоставление Украине поддержки, необходимой ей для победы в войне, является ключевым.

Заметим, что Кубилюс это первый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса. Данная должность создана для лучшей интеграции раздробленной оборонной промышленности блока, увеличение расходов, отправки больше оружия в Украину и улучшения оборонной координации с НАТО и Соединенными Штатами.

Напомним, что в конце прошлого месяца The Guardian писало, что европейские страны усиливают готовность населения к военным угрозам со стороны РФ.

Подробнее о подготовке отдельных стран к возможной российской агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что российские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство европейских стран.

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