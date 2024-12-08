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Щоб підготуватись до нападу РФ. Єврокомісар хоче закласти 100 млрд євро на оборону ЄС

Брюссель, Неділя 08 грудня 2024 21:30
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Щоб підготуватись до нападу РФ. Єврокомісар хоче закласти 100 млрд євро на оборону ЄС Фото: Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче закласти 100 мільярдів євро на оборону. Це буде превентивне рішення на випадок нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кубілюс хоче, щоб наступний семирічний бюджет ЄС виділяв 100 мільярдів євро на оборону, оскільки поточний семирічний бюджет на понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону.

"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії... Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", - сказав він.

Комісар ЄС підкреслив, що ворогом ЄС є російський диктатор Володимир Путін. Та зауважив, що надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги у війні, є ключовим.

Зауважимо, що Кубілюс це перший комісар ЄС з питань оборони та космосу. Дана посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця The Guardian писало, що європейські країни посилюють готовність населення до військових загроз із боку РФ.

Детальніше про підготовку окремих країн до можливої російської агресії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що російські ракети та дрони неодноразово порушували повітряний простір європейських країн.

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