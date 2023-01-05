UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щоб передати Україні. США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни", - ЗМІ

Фото: США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни" (U.S. Department of Defense)
Автор: Каріна Левицька

Через нестачу внутрішнього промислового потенціалу США у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів "Холодної війни" з бункерів і подальшу їх модернізацію для передачі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання повідомляє, що в США одна з програм по модернізації старої зброї для України вже почалась. Згідно з нею

Нагадаємо, уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, адже українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиракетиДопомога Україні