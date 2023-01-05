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Чтобы передать Украине. США хотят модернизировать боеприпасы времен "Холодной войны", - СМИ

Фото: США хотят модернизировать боеприпасы времен "Холодной войны" (U.S. Department of Defense)
Автор: Карина Левицкая

Из-за нехватки внутреннего промышленного потенциала США в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и последующей их модернизации для передачи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание сообщает, что в США одна из программ по модернизации старого оружия для Украины уже началась. Согласно ей

Напомним, правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, ведь украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

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