Чтобы передать Украине. США хотят модернизировать боеприпасы времен "Холодной войны", - СМИ

Из-за нехватки внутреннего промышленного потенциала США в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и последующей их модернизации для передачи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание сообщает, что в США одна из программ по модернизации старого оружия для Украины уже началась. Согласно ей

Напомним, правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, ведь украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

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