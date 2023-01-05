Щоб передати Україні. США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни", - ЗМІ
Через нестачу внутрішнього промислового потенціалу США у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів "Холодної війни" з бункерів і подальшу їх модернізацію для передачі Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання повідомляє, що в США одна з програм по модернізації старої зброї для України вже почалась. Згідно з нею планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення для максимальної користі для України в війні, яку розпочала Росія.
Воно також додає, що американські ракети HAWK будуть працювати в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія раніше пообіцяла надіслати Україні.
Зараз HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, проте армія США ще на початку 1990-х років відмовилася від неї на користь системи "Патріот", що означає, що існуючі ракети на американських складах потребують оновлення.
Нагадаємо, уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, адже українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.
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