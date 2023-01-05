Щоб передати Україні. США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни", - ЗМІ

Через нестачу внутрішнього промислового потенціалу США у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів "Холодної війни" з бункерів і подальшу їх модернізацію для передачі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання повідомляє, що в США одна з програм по модернізації старої зброї для України вже почалась. Згідно з нею планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення для максимальної користі для України в війні, яку розпочала Росія.

Воно також додає, що американські ракети HAWK будуть працювати в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія раніше пообіцяла надіслати Україні.