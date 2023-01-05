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Щоб передати Україні. США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни", - ЗМІ

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США, Четвер 05 січня 2023 17:37
Щоб передати Україні. США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни", - ЗМІ Фото: США хочуть модернізувати боєприпаси часів "Холодної війни" (U.S. Department of Defense)
Автор: Каріна Левицька

Через нестачу внутрішнього промислового потенціалу США у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів "Холодної війни" з бункерів і подальшу їх модернізацію для передачі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання повідомляє, що в США одна з програм по модернізації старої зброї для України вже почалась. Згідно з нею планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення для максимальної користі для України в війні, яку розпочала Росія.

Воно також додає, що американські ракети HAWK будуть працювати в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія раніше пообіцяла надіслати Україні.

Зараз HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, проте армія США ще на початку 1990-х років відмовилася від неї на користь системи "Патріот", що означає, що існуючі ракети на американських складах потребують оновлення.

Нагадаємо, уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, адже українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

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