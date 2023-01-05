Чтобы передать Украине. США хотят модернизировать боеприпасы времен "Холодной войны", - СМИ

Из-за нехватки внутреннего промышленного потенциала США в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и последующей их модернизации для передачи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание сообщает, что в США одна из программ по модернизации старого оружия для Украины уже началась. Согласно ей , планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления для максимальной пользы для Украины в войне, которую начала Россия.

Оно также добавляет, что американские ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания раньше пообещала прислать Украине.