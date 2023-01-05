Чтобы передать Украине. США хотят модернизировать боеприпасы времен "Холодной войны", - СМИ
Из-за нехватки внутреннего промышленного потенциала США в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и последующей их модернизации для передачи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание сообщает, что в США одна из программ по модернизации старого оружия для Украины уже началась. Согласно ей, планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления для максимальной пользы для Украины в войне, которую начала Россия.
Оно также добавляет, что американские ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания раньше пообещала прислать Украине.
Сейчас HAWK все еще используется в Европе и других странах, однако армия США еще в начале 1990-х годов отказалась от нее в пользу системы "Патриот", что означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в обновлении.
Напомним, правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, ведь украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.
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