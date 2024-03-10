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Щоб отримати нові генеруючі потужності потрібні умови для інвестицій в енергетику, - експерт

Неділя 10 березня 2024 20:09
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Щоб отримати нові генеруючі потужності потрібні умови для інвестицій в енергетику, - експерт Фото: щоб отримати нові генеруючі потужності потрібні умови для інвестицій в енергетику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Для того, щоб мати змогу побудувати в Україні нові енергогенеруючі потужності потрібно створити умови для інвестицій в енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру економічного відновлення та радник прем'єр-міністра Кирила Криволапа.

Зокрема він вказав, що Україна має великий експортний потенціал, попри втрати та руйнування генерації. Це важлива валютна виручка для держави та можливість підтримати енергетичну безпеку ЄС.

"Для цього час скасувати експортне ПСО, через яке 80% експортної виручки йде державі і лише 20% - експортеру, що (через зниження ціни в ЄС) робить експорт фінансово непривабливим для бізнесу", - написав радник прем'єра.

Також він додав, що на українському енергоринку є потенціал для зміни цінових обмежень (прайс-кепів, - ред.) на європейський манер, які в Європі є запобіжниками на випадок аварій, а не інструментом ручного регулювання.

"У пріоритеті енергетиків зараз – підготовка до наступного опалювального сезону, планові ремонти та побудова децентралізованої енергосистеми (її буде практично неможливо вивести з ладу). Але, як зазначили експерти, без створення умов для інвестицій в цілому, прогресу по введенню нових потужностей досягнути не вдасться", - підкреслив Криволап.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.

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