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Чтобы получить новые генерирующие мощности, нужны условия для инвестиций в энергетику, - эксперт

Воскресенье 10 марта 2024 20:09
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Чтобы получить новые генерирующие мощности, нужны условия для инвестиций в энергетику, - эксперт Фото: чтобы получить новые генерирующие мощности нужны условия для инвестиций в энергетику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для того чтобы иметь возможность построить в Украине новые энергогенерирующие мощности, нужно создать условия для инвестиций в энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра экономического восстановления и советник премьер-министра Кирилла Криволапа.

В частности, он указал, что Украина имеет большой экспортный потенциал, несмотря на потери и разрушение генерации. Это важная валютная выручка для государства и возможность поддержки энергетической безопасности ЕС.

"Для этого время отменить экспортное ПСО, из-за которого 80% экспортной выручки идет государству и только 20% - экспортеру, что (по причине снижения цены в ЕС) делает экспорт финансово непривлекательным для бизнеса", - написал советник премьера.

Также он добавил, что на украинском энергорынке есть потенциал для изменения ценовых ограничений (прайс-кепов - ред.) на европейский манер, которые в Европе являются предохранителями на случай аварий, а не инструментом ручного регулирования.

"В приоритете энергетиков сейчас - подготовка к следующему отопительному сезону, плановые ремонты и построение децентрализованной энергосистемы (ее будет практически невозможно вывести из строя). Но, как отметили эксперты, без создания условий для инвестиций в целом прогресса по введению новых мощностей достичь не удастся", - подчеркнул Криволап.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.

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Электроэнергия
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