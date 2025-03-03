Щоб мати інвестиційну привабливість, УЗ має відмовитися від необгрунтованого підвищення тарифів, - експерт

Для того, щоб в Україну зайшли іноземні інвестиції, які на потрібні для відновлення, має бути створене сприятливе середовище. Тому необхідно прибрати ризики – насамперед, непрогноозвані підвищення тарифів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрія Забловського.

"Безумовно, будь-який інвестор, неважливо, внутрішній чи зовнішній, буде прораховувати ризики. Оскільки ми знаходимося в стані війни, і військові ризики є високими, для створення привабливості треба прибирати інші ризики - у тому числі непрогнозованість, необґрунтованість та непередбачуваність економічної моделі та тарифоутворення такого державного монополіста, як "Укрзалізниця", - зауважив він.

Він також висловив переконання, що модель субсидування пасажирських перевезень за рахунок зростання вантажних тарифів є контрпродуктивною з точки зору потенційного залучення будь-яких інвесторів.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно "протиснути" підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які сягнуть 25 мільярдів грн.

Натомість перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що для того, щоб тарифи на вантажні перевезення не зростали, "Укрзалізниці" необхідно оптимізувати витрати та позбутися непрофільних активів - адже вона має на балансі готелі, гуртожитки і бази відпочинку.

У свою чергу представники бізнесу попередили, що більше не мають запасу міцності для покриття постійних збитків УЗ, тож якщо компанія все ж вирішить вдатися до підвищення тарифу, то отримає тільки більше збитків – тому що обсяги перевезень падатимуть через зупинки підприємств та перехід експортерів на альтернативні автомобільні маршрути.

Нагадаємо, що з лютого "Укрзалізниця" запустила нічні маршрути, які поєднають Закарпаття та Прикарпаття з Києвом та Львовом. Поїзди курсують із Києва через Львів до Рахова та Солотвино.