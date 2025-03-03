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Чтобы иметь инвестиционную привлекательность, УЗ должна отказаться от необоснованного повышения тарифов, - эксперт

Понедельник 03 марта 2025 11:54
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Чтобы иметь инвестиционную привлекательность, УЗ должна отказаться от необоснованного повышения тарифов, - эксперт Фото: УЗ должна отказаться от необоснованного повышения тарифов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Для того, чтобы в Украину зашли иностранные инвестиции, которые нужны для восстановления, должна быть создана благоприятная среда. Поэтому необходимо убрать риски - прежде всего, непрогнозируемые повышения тарифов "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрея Забловского.

"Безусловно, любой инвестор, неважно, внутренний или внешний, будет просчитывать риски. Поскольку мы находимся в состоянии войны, и военные риски высоки, для создания привлекательности надо убирать другие риски - в том числе непрогнозируемость, необоснованность и непредсказуемость экономической модели и тарифообразования такого государственного монополиста, как "Укрзализныця", - отметил он.

Он также выразил убеждение, что модель субсидирования пассажирских перевозок за счет роста грузовых тарифов является контрпродуктивной с точки зрения потенциального привлечения любых инвесторов.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 миллиардов грн.

Зато первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры ВР Юлия Клименко заявила, что для того, чтобы тарифы на грузовые перевозки не росли, "Укрзализныце" необходимо оптимизировать расходы и избавиться от непрофильных активов - ведь она имеет на балансе гостиницы, общежития и базы отдыха.

В свою очередь представители бизнеса предупредили, что больше не имеют запаса прочности для покрытия постоянных убытков УЗ, поэтому если компания все же решит прибегнуть к повышению тарифа, то получит только больше убытков - потому что объемы перевозок будут падать из-за остановки предприятий и перехода экспортеров на альтернативные автомобильные маршруты.

Напомним, что с февраля "Укрзализныця" запустила ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Поезда курсируют из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.

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