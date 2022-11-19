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Щоб допомогти Україні. Японія має намір зняти ембарго на експорт зброї

Фото: Японія має намір зняти ембарго на експорт зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія розглядає можливість експорту летальної зброї, переглянувши свої суворі правила передачі оборонної техніки відповідно до своєї повоєнної конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Одна з ідей полягає в тому, що уряд здійснюватиме такий експорт за умови, що він сприятиме забезпеченню безпеки Японії.

Цей план з'явився через те, що уряд не зміг відправити летальну зброю в Україну після вторгнення Росії.

Японія відхилила запит через свої "три принципи" передачі оборонної техніки, які фактично забороняють експорт зброї, крім як для цілей її спільної розробки або виробництва із зарубіжною країною. Натомість у березні Японія почала відправляти Україні захисне спорядження, зокрема бронежилети та каски.

За словами джерела, уряд планує переглянути преамбулу принципів, заявивши, що експорт зброї є важливим інструментом дипломатичної та оборонної політики.

Ці три принципи визначають, за яких умов передача японського оборонного обладнання за кордон має бути заборонена чи дозволена. Наприклад, країни-отримувачі зобов'язані забезпечити належний контроль над обладнанням, яке постачається Японією.

Старт експорту зброї допоможе підтримати оборонну промисловість Японії, і очікується, що новий напрямок буде передбачено у Стратегії національної безпеки, довгостроковому керівництві національної політики у галузі безпеки та дипломатії, яке буде оновлено наприкінці цього року.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден на зустрічі домовилися зміцнити оборонний альянс країн на тлі зростання геополітичної напруги та агресії Росії проти України.

Також повідомлялося, що уряд Японії ухвалив рішення про виділення 14 млн доларів грантової допомоги для підтримки Сомалі у подоланні продовольчої кризи. Ця допомога спрямована на експорт української пшениці.

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