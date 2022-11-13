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На фоні війни в Україні. Японія та США домовилися про зміцнення оборонного альянсу

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Неділя 13 листопада 2022 16:29
На фоні війни в Україні. Японія та США домовилися про зміцнення оборонного альянсу Фото: США та Японія домовилися посилити оборонний альянс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден на зустрічі домовилися зміцнити оборонний альянс країн на тлі зростання геополітичної напруги та агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На полях саміту АСЕАН політики обговорили вторгнення РФ до України, неодноразові запуски ракет Північною Кореєю та напруженість у Південному та Східно-Китайському морях.

"Ми домовилися зміцнювати стримуючу силу та ефективність американо-японського оборонного альянсу на тлі зростаючих викликів безпеки в регіоні", - заявив Кісіда журналістам після саміту.

"Ми підтвердили, що односторонні спроби силою змінити статус-кво є неприйнятними, і підтвердили, що російські загрози ядерною енергією неприпустимі", - додав він.

Раніше ми писали, що уряд Японії ухвалив рішення про виділення 14 млн доларів грантової допомоги для підтримки Сомалі у подоланні продовольчої кризи. Ця допомога спрямована на експорт української пшениці.

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