Щоб не чекати два роки. Україна пропонує США нову схему постачання HIMARS

"Ми хочемо взяти HIMARS, які вже є в Сполучених Штатах, які були у використанні. Ми хочемо їх забрати, а нові нехай поступають в американську армію. Для цього ми хочемо зробити так званий swap - обмін. Це така непроста бюрократична процедура, але ми її вже "задрафтили" і хочемо, що її все ж таки прийняли, і ми їх взяли", - сказав він.

Окрім цього, Арахамія зазначив, що Україні необхідні великі дрони Gray Eagle та MQ Reaper.

На його думку, безпілотники можуть бути в Україні протягом двох-трьох тижнів після прийняття політичного рішення щодо їхнього постачання.

Нагадаємо, Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги на 1,1 млрд доларів.

При цьому США планують закуповувати HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. Тому процес поставки займе декілька років.

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