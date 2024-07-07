Щоб бути здоровим. В МОЗ розповіли, скільки необхідно вживати овочів та фруктів

"Без овочів і фруктів неможливе здорове харчування і здорове життя загалом - за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2017 році через недостатнє споживання цієї групи продуктів у світі сталося 3,9 млн смертей", - розповідає МОЗ.

У відомстві пояснили, що брак фруктів та овочі посилює ризик розвитку неінфекційних захворювань. Мова йде про ожиріння, серцево-судинні хвороби та навіть рак.

Загалом ВООЗ рекомендує вживати хоча б 400 грамів овочів і фруктів на день, з яких овочі складають половину від ваги.

Серед порад МОЗ: