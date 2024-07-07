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Щоб бути здоровим. В МОЗ розповіли, скільки необхідно вживати овочів та фруктів

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час літа важливо скористатись сезоном, щоб перейти до більш здорового харчування. Тим паче, що овочі та фрукти ліпше зберігаються, аніж м’ясо-молочні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Без овочів і фруктів неможливе здорове харчування і здорове життя загалом - за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2017 році через недостатнє споживання цієї групи продуктів у світі сталося 3,9 млн смертей", - розповідає МОЗ. 

У відомстві пояснили, що брак фруктів та овочі посилює ризик розвитку неінфекційних захворювань. Мова йде про ожиріння, серцево-судинні хвороби та навіть рак.  

Загалом ВООЗ рекомендує вживати хоча б 400 грамів овочів і фруктів на день, з яких овочі складають половину від ваги. 

Серед порад МОЗ: 

  • вживайте різні овочі й фрукти. Включіть у раціон якомога більше різних видів овочів, оскільки кожен вид має власний набір корисних речовин. Віддавайте перевагу локальним продуктам; 
  • не нехтуйте розмаїттям форм. Заморожені та консервовані овочі також є хорошим вибором, якщо вони приготовані без додавання солі або цукру;
  • експериментуйте з рецептами. Споживайте як сирі, так й приготовані овочі. Зокрема експериментуйте з приправами для цікавих смаків; 
  • додавайте овочі та фрукти до кожного приймання їжі. Якщо важко - спробуйте робити це поступово. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про дешеві продукти, які сприяють довгому життю та, які легко можна знайти у супермаркеті.

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Мінстерство охорони здоров'я України