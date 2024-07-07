Чтобы быть здоровым. В Минздраве рассказали, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов

"Без овощей и фруктов невозможно здоровое питание и здоровая жизнь в целом - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году из-за недостаточного потребления этой группы продуктов в мире произошло 3,9 млн смертей", - рассказывает Минздрав.

В ведомстве пояснили, что нехватка фруктов и овощей усиливает риск развития неинфекционных заболеваний. Речь идет об ожирении, сердечно-сосудистых болезнях и даже раке.

В общем ВОЗ рекомендует употреблять хотя бы 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых овощи составляют половину от веса.

Среди советов Минздрава: