Чтобы быть здоровым. В Минздраве рассказали, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов

Во время лета важно воспользоваться сезоном, чтобы перейти к более здоровому питанию. Тем более, что овощи и фрукты лучше хранятся, чем мясо-молочные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
"Без овощей и фруктов невозможно здоровое питание и здоровая жизнь в целом - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году из-за недостаточного потребления этой группы продуктов в мире произошло 3,9 млн смертей", - рассказывает Минздрав.
В ведомстве пояснили, что нехватка фруктов и овощей усиливает риск развития неинфекционных заболеваний. Речь идет об ожирении, сердечно-сосудистых болезнях и даже раке.
В общем ВОЗ рекомендует употреблять хотя бы 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых овощи составляют половину от веса.
Среди советов Минздрава:
Напомним, РБК-Украина писало о дешевых продуктах, которые способствуют долгой жизни и легко можно найти в супермаркете.
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