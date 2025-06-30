Щоб благословили усі 12 апостолів: яку молитву треба читати 13 липня

Собор 12 апостолів: що це за свято

13 липня православні християни східного обряду відзначають Собор дванадцяти святих апостолів - учнів Ісуса Христа. Це свято присвячене вшануванню всіх апостолів одночасно, на наступний день після Петра і Павла.

Вперше воно згадується вже у IV столітті, як спомин про найближчих послідовників Спасителя. Ісус зібрав своїх учнів серед простого люду, покликавши їх до великої місії - проповідувати Боже Слово.

Апостоли залишили все заради Христа і вирушили за Ним, несучи людям віру, любов і надію. За вірність своєму покликанню багато з них зазнали переслідувань і мученицької смерті.

Протягом року кожен апостол має окремий день вшанування. А 13 липня віряни згадують усіх апостолів разом, прославляючи їхню велику жертву та духовну силу.

Як звуть усіх апостолів та ким вони були

Святий Петро (Симон)

Був рибалкою, якого Ісус назвав "скелею", на якій збудує Свою Церкву. Вважається першим Папою Римським і був розіп’ятий у Римі вниз головою.

Святий Андрій Первозванний

Брат Петра, перший, хто пішов за Ісусом. Проповідував у Скіфії, загинув мученицькою смертю на хресті у формі літери "Х".

Святий Яків Старший

Брат Івана Богослова, один із трьох найближчих учнів Христа. Був страчений у Єрусалимі - перший з апостолів, хто помер за віру.

Святий Іван Богослов

Єдиний з апостолів, хто не зазнав мученицької смерті. Автор Євангелія, трьох послань і книги Одкровення.

Святий Филип

Походив із Віфсаїди, привів до Христа Варфоломія. Проповідував у Малій Азії, де був страчений на хресті.

Святий Варфоломій (Натанаїл)

Розповсюджував християнство в Індії, Месопотамії та Вірменії. Прийняв жорстоку смерть - з нього здерли шкіру, а потім обезголовили.

Святий Матвій (Левій)

Колишній митар, покликаний Ісусом служити людям. Написав одне з Євангелій і загинув мученицькою смертю в Ефіопії.

Святий Тома (Фома)

Спершу сумнівався у Воскресінні, але потім проголосив віру найсильнішими словами. Проповідував аж до Індії, де був убитий списом.

Святий Яків Молодший

Очолював Єрусалимську громаду християн. Загинув мученицькою смертю: його скинули з храму й добили камінням.

Святий Юда Тадей

Брат Якова Молодшого, автор апостольського послання. Проповідував у Вірменії та Персії, де був убитий разом із Симоном Зилотом.

Святий Симон Зилот (Кананіт)

Проповідував у багатьох країнах, включаючи Єгипет і Месопотамію. Його мученицька смерть стала символом вірності навіть у найтяжчих обставинах.

Святий Матфій

Був обраний на місце Іуди Іскаріота шляхом жеребу після Вознесіння Христа. Проповідував у Єрусалимі та Ефіопії, де загинув мученицькою смертю.

Ікона 12 апостолів (зображення: Вікіпедія)

Молитва на свято 12 апостолів

О, святії апостоли Христові: Петре і Андрію, Якове та Іване, Пилипе і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симоне і Матвію!

Почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам, рабам Божим (імена), вашим всемощного перед Господом клопотанням, визволитися від усякого зла і ворожих лестощів, твердо ж віддану вами віру православну зберігати, в ній же вашим заступництвом ні paнами, ні докором, ні мopом, жодним гнiвом від Творця нашого применшення будемо.

Але мирне поживемо житіє і сподобилися бачити благая на землі живих, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа, Єдиного в Трійці славімаго Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.