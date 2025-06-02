Щоб авто не підвело у спеку: як підготувати машину до літа

Будь-який автомобіль перед інтенсивною літньою експлуатацією рекомендується перевірити і обслужити, замінивши деякі деталі. Ігнорування цієї поради часом призводить до аварій.

Так, перші кілька років життя, поки машина почувається молодою, особливі інспекції їй не потрібні – достатньо планових ТО кожні 15 – 20 тисяч кілометрів. Але коли одометр починає відміряти цифри з п’ятьома нулями, для збереження колишньої безвідмовності у важких умовах експлуатації машині потрібна певна допомога.

Чому влітку машині важко

Певно, більш-менш досвідченим водіям не варто нагадувати, що в умовах нинішнього українського клімату літо можна вважати тими самими важкими умовами.

Тим більше, що до високих температур влітку слід додати більш активні міські поїздки, далекі відпускні маршрути, тривалі швидкісні заїзди та вилазки на природу. Отже, на початку літа – самий час перевірити та обслужити деякі важливі системи машини.

Система охолодження

Щоб мотор добре почувався у спеку, розташовані перед ним радіатори мають бути зовні чистими від бруду, тополиного пуху і сухих комах.

Другий пункт інспекції системи охолодження – герметичність шлангів та патрубків системи охолодження; на них не повинно бути слідів протічок.

Гальма

Чистими сухими дорогами ми рухаємось більш енергійно, частіше прискорюємось і інтенсивніше гальмуємо. І щоб гальма спрацьовували адекватно – з потрібним зусиллям і синхронно, їм потрібна певна профілактика.

У гальмівній системі лід перевірити знос колодок і залишкову товщину гальмівних дисків (або барабанів). Під час огляду колодок треба очистити колісні гальмівні механізми від бруду і продуктів корозії. Інакше можна доїздитись до підклинювання колодок і їхнього швидкого та нерівномірного зносу разом з гальмівними дисками.

Також рекомендується перевірити трубопроводи гальмівної системи, сховані під днищем – якщо на них буде виявлена корозія, трубки і шланги слід замінити.

Ходова частина

Якщо на нерівностях в районі коліс нічого не стукотить, і на ходу машину не уводить вбік, явних проблем у ходовій немає. Але професійна інспекція підвіски навіть за таких умов може виявити початок зношення шарнірів підвіски та кермового управління.

Вразливий вузол багатьох моделей – амортизатори (так звані стойки), які взимку зношуються в прискореному темпі. Комп’ютеризований стенд оцінить навіть ті амортизатори, які ще не подають видимих ознак зносу. Він покаже залишок ефективності у відсотках, з чого можна буде зробити висновок щодо терміновості заміни цих вузлів

Нагадаємо, що зношені амортизатори порушують контакт коліс з дорогою, а значить, гальма та системи безпеки працюватимуть з порушеннями.

Колеса

Якщо ви не перевірили ретельно шини під час перевзування машини у літню гуму, це треба зробити зараз. Тут не йдеться про лисий протектор, справа у можливих порізах боковин, розтрісканих вентилях, цвяхах, що застрягли у бігових доріжках тощо. Ці та інші "бомби уповільненої дії" будуть загрожувати дрібними та не уже дрібними клопотами у дорозі.

Огляньте також колісні диски, адже в холодний сезон вони часто починають іржавіти. А корозія не тільки псує естетику, а й загрожує втратою герметичності шини.

Захист кузова

В ідеалі усі потаємні місця кузова слід було відмити від зимової солі ще навесні, але, як відомо, краще пізно, ніж ніколи. Після того було б добре підфарбувати тонким пензликом чи сірником всі сколи і подряпини на фарбі.

Дуже бажана, хоча і малоприємна процедура – ліквідація пошкоджень захисної мастики на днище і в колісних арках. При тому перед нанесенням мастики з оголеного металу треба повністю прибрати іржу – інакше вона підніме ваш антикор вже за півроку-рік.

Найбільш ретельні власники перед літньою експлуатацією натирають кузов восковою поліроллю. Вона законсервує мікропошкодження лакофарбового покриття і прикриє фарбу і лак від типових літніх загроз: бітуму з асфальту, кислоти пташиного посліду, деревного соку тощо.

Електрообладнання

Головне, що може залишити у спадщину електриці зимовий сезон – хронічно посаджений акумулятор. Покажіть його електрику на СТО, щоб він зарядив АКБ від стаціонарного пристрою і дав свій прогноз щодо її подальшої долі.

Висновок

Сказати чесно, сезонне обслуговування автовиробники офіційно скасували більш як півстоліття тому. Але ніхто не зацікавлений у довговічності автомобіля більше, ніж його власник – тому власнику і варто для продовження життя машини виконати описані вище роботи. Тим більше що вони сприятимуть безвідмовності машини не колись у майбутньому, а вже під час близьких і далеких літніх подорожей.