На що звертати увагу, купуючи квартиру під час війни: поради фахівця

Під час війни в Україні для купівлі та продажу житла перешкод немає. Щоправда, обирати квартири варто з обережністю. Бо в Україні не можна купити і продати

На що треба звернути увагу і які нюанси враховувати, купуючи квартиру під час війни, РБК-Україна розповідає молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.

встановіть, чи має право нотаріус, якого ви обрали, здійснювати нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та реєстрації права власності.

якщо нерухомість ви купуєте у юридичної особи, отримайте інформацію від контрагента про наявність повноважень у директора, чи іншої особи за довіреністю на відчуження такого нерухомого майна;

перевірте у Єдиному державному реєстрі судових рішень, чи не є житло, яке ви хочете купити, об’єктом спору;

попросіть у контрагента підтвердження того, що у житлі немає заборгованості по оплаті комуналки;

визначте місце знаходження житла, чи не перебуває воно в межах населених пунктів, які перебувають під окупацією чи на яких зараз ведуться активні бойові дії;

перевірте реєстрацію права власності у Реєстрі речових прав, а також подивіться, чи не має таке житло будь-яких обтяжень;

зверніть увагу, чи є в наявності та чи правильно оформлені правовстановлювальні та технічні документи на нерухоме майно;

перевірте, хто саме власник житла, чи не є випадково власником особа, пов’язана з державою-агресором;

Під час війни, щоб не мати ризиків при купівлі житла, треба звертати увагу на кілька моментів. Наприклад, перевіряти, чи не є власником житла фізична або юридична особа громадянином РФ.

Тим часом у Києві стало значно дорожче зняти житло. Ціни на квартири у столиці суттєво підскочили восени.

Втім, є у столиці багато перспективних районів, де зараз квартири коштують дешевше, але з часом вони подорожчають. Експерт розповів РБК-Україна, де у Києві варто купувати житло на перспективу.

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