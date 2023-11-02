На що звертати увагу, купуючи квартиру під час війни: поради фахівця

Під час війни в Україні для купівлі та продажу житла перешкод немає. Щоправда, обирати квартири варто з обережністю. Бо в Україні не можна купити і продати
На що треба звернути увагу і які нюанси враховувати, купуючи квартиру під час війни, РБК-Україна розповідає молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.
Під час війни, щоб не мати ризиків при купівлі житла, треба звертати увагу на кілька моментів. Наприклад, перевіряти, чи не є власником житла фізична або юридична особа громадянином РФ.
перевірте, хто саме власник житла, чи не є випадково власником особа, пов’язана з державою-агресором;
зверніть увагу, чи є в наявності та чи правильно оформлені правовстановлювальні та технічні документи на нерухоме майно;
перевірте реєстрацію права власності у Реєстрі речових прав, а також подивіться, чи не має таке житло будь-яких обтяжень;
визначте місце знаходження житла, чи не перебуває воно в межах населених пунктів, які перебувають під окупацією чи на яких зараз ведуться активні бойові дії;
попросіть у контрагента підтвердження того, що у житлі немає заборгованості по оплаті комуналки;
перевірте у Єдиному державному реєстрі судових рішень, чи не є житло, яке ви хочете купити, об’єктом спору;
якщо нерухомість ви купуєте у юридичної особи, отримайте інформацію від контрагента про наявність повноважень у директора, чи іншої особи за довіреністю на відчуження такого нерухомого майна;
встановіть, чи має право нотаріус, якого ви обрали, здійснювати нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та реєстрації права власності.
Тим часом у Києві стало значно дорожче зняти житло. Ціни на квартири у столиці суттєво підскочили восени.
Втім, є у столиці багато перспективних районів, де зараз квартири коштують дешевше, але з часом вони подорожчають. Експерт розповів РБК-Україна, де у Києві варто купувати житло на перспективу.
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