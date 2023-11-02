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На что обращать внимание, покупая квартиру во время войны: советы специалиста

Фото: Недвижимость в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Во время войны на Украине для покупки и продажи жилья препятствий нет. Правда, выбирать квартиры следует с осторожностью. Потому что в Украине нельзя купить и продать

На что следует обратить внимание и какие нюансы учитывать, покупая квартиру во время войны, РБК-Украина рассказывает младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

На что обращать внимание, покупая квартиру во время военного положения

Во время войны, чтобы не иметь риска при покупке жилья, нужно обращать внимание на несколько моментов. К примеру, проверять, не является ли собственником жилья физическое или юридическое лицо гражданином РФ.

  • проверьте, кто именно собственник жилья, не является ли случайно владельцем человек, связанный с государством-агрессором;

  • обратите внимание, есть ли в наличии и правильно ли оформлены правоустанавливающие и технические документы на недвижимое имущество;

  • проверьте регистрацию права собственности в Реестре вещных прав;

  • определите местонахождение жилья, не находится ли оно в пределах находящихся под оккупацией населенных пунктов или на которых сейчас ведутся активные боевые действия;

  • попросите у контрагента подтверждение того, что у жилья нет задолженности по оплате коммуналки;

  • проверьте в Едином государственном реестре судебных решений, не является ли жилье, которое вы хотите купить, объектом спора;

  • если недвижимость вы приобретаете у юридического лица, получите информацию от контрагента о наличии полномочий у директора или другого лица по доверенности на отчуждение такого недвижимого имущества;

  • установите, имеет ли право нотариус, которого вы выбрали, осуществлять нотариальное удостоверение договора купли-продажи и регистрации права собственности.

Тем временем в Киеве стало гораздо дороже снять жилье.Цены на квартиры в столице существенно подскочили осенью.

Впрочем, есть в столице много перспективных районов, где квартиры стоят дешевле, но со временем они подорожают. Эксперт рассказал РБК-Украина, где в Киеве следует покупать жилье на перспективу.

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