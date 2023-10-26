Дешеві квартири стануть дорогими. Де у Києві купувати житло на перспективу: топ-3 райони

В Києві є райони, де житло суттєво відрізняється за ціною від інших. Вже традиційно квартири дешевше у Деснянському та Святошинському районах. Але якщо інфраструктури там розвиватиметься, то зростатиме і якість життя, і вартість квадратних метрів.

РБК-Україна запитало експерта, які райони столиці можуть бути цікавими з точки зору купівлі житла на перспективу, і де житло через певний час може коштувати дорожче.

Святошино та Голосієво. Де житло може зрости в ціні

У Києві немало районів, які навряд чи можуть похвалитися бездоганним транспортним сполученням та іншими необхідними елементами для якісного комфортного життя. Однак це змінюватиметься у міру того, як місто розвиватиме там інфраструктуру, скільки там буде робочих місць, як швидко з'являтимуться зелені зони тощо.

Одним з таких районів можна вважати Троєщину: там житло може поступово зростати в ціні, коли нарешті збудують Подільсько-Воскресенський міст, що сполучатиме район з Подолом. Перспективи метро на Троєщину досі туманні, але хоча б автомобілем добратися на правий берег буде простіше, говорить РБК-Україна Дмитро Гуринович, співзасновник і СЕО агенції нерухомості Home Dev в місті Києві.

Фото: Борщагівка активно розвивається і може бути цікавим районом на перспективу (facebook.com/lvivsky.com.ua)

"Щоб припускати, які райони будуть перспективними, треба враховувати комплекс факторів і розглядати локацію з усіх сторін. Можу також сказати, що південно-західна частина Києва буде перспективним місцем для життя. Це водночас і сторона Голосієво та Одеської траси, і Софіївська Борщагівка, Вишневе, і захід Святошинського району. Є шанси на те, щоб житло в цій частині столиці отримало високу вартість в перспективі", – зауважує експерт.

На його думку, в цій частині міста вже є сформувалася і далі розвиватиметься замкнена інфраструктура, буде збільшення кількості робочих місць, офісних приміщень.

"Все це в сукупності, а також та інші фактори сформують там достатньо сильну робочу економіку, яка активно розвивається. Плюс – ця територія має вигідне географічне положення", – висловлює думку співрозмовник.

Як на перспективи Виноградаря вплине метро

Багато розмов ведеться про те, чи принесе сплеск продажів квартир завершення будівництва метро на Виноградар. Дмитро Гуринович вважає, що метро саме у випадку Виноградаря – фактор вкрай важливий, але не головний. Наявність метро в пішій доступності – сильний аргумент. Але він не єдиний, який впливатиме на рішення купити там житло, вважає він.

"Фокус і прив'язка до метро як до однієї з найбільш важливих категорій трохи нівелювався. Протягом 10-15 років у житлових комплексів району сформувалася цільова група клієнтів, які там купують житло, і в більшості випадків користуються автомобілями. Обираючи житло в цьому районі, вони в більшості дивляться не так на прив'язку до метро, а в першу чергу на дорожню розв'язку, якість самої дороги, розширення доріг. Втім, це переважно припущення і суб'єктивна думка, адже точні статистичні дані в цьому контексті навести важко", – каже він.

Фото: Метро – важливий, але не вирішальний фактор для більшості покупців житла в нових ЖК Виноградаря, вважає експерт (facebook.com/Stolitsagroup)

Виноградар – гарний район, який добре розвивається. Але там присутні структурні проблеми з дорогами, і пласт цих проблем тільки накопичуються, вважає експерт ринку нерухомості.

"Метро - це точно добре, але це доволі вторинний фактор по відношенню до дорожньої інфраструктури. Ми бачимо, що кількість автомобілів в місті загалом збільшилася. В цьому відіграють роль і військові дії. Ситуація в країні змушує людей мати можливість користуватися автомобілем на випадок потенційного форс-мажору. Тому необхідність розвитку дорожньої інфраструктури для майбутніх перспектив районів міста дуже важлива", – зауважує співзасновник Home Dev.