Що зупинило наступ росіян на Київ в 2022 році: відповідь Павлюка

"Це був Мощун. 19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва", - пояснив Павлюк, який в той час командував обороною Києва.

Як розповів командувач Сухопутних військ, тоді українські військові підірвали дамбу, що допомогло зруйнувати переправи, які навели росіяни, щоб перекинути основні сили.

"Це й зупинило наступ...Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Вони старалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх вбитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі", - додав він.