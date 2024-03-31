Що зупинило наступ росіян на Київ в 2022 році: відповідь Павлюка

Битва за Мощун стала переломним моментом в наступі російської армії на Київ у 2022 році.
Про це сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Це був Мощун. 19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва", - пояснив Павлюк, який в той час командував обороною Києва.
Як розповів командувач Сухопутних військ, тоді українські військові підірвали дамбу, що допомогло зруйнувати переправи, які навели росіяни, щоб перекинути основні сили.
"Це й зупинило наступ...Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Вони старалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх вбитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі", - додав він.
Сьогодні, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів. Під окупацією у 2022 році майже місяць були мешканці Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля та ще цілої низки населених пунктів Київської області.
Після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було створено декілька кілець оборони. Сьогодні ж цей захист продовжує посилюватися.
Днями Київська міська військова адміністрація ухвалила низку рішень через загрозу проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки.
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