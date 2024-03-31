Что остановило наступление россиян на Киев в 2022 году: ответ Павлюка

Битва за Мощун стала переломным моментом в наступлении российской армии на Киев в 2022 году.
Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Это был Мощун. 19-20 числа как раз были решающие бои за этот населенный пункт. Это тот плацдарм, который захватили россияне и который был огромной угрозой для Киева. Если бы они смогли развить наступление, то мы бы уже боролись непосредственно за улицы Киева", - объяснил Павлюк, командовавший в то время обороной Киева.
Как рассказал командующий Сухопутными войсками, тогда украинские военные взорвали дамбу, что помогло разрушить переправы, которые соорудили россияне, чтобы перебросить основные силы.
"Это и остановило наступление... После того, как 19 числа мы начали наступательные действия, чтобы отсекать группировки, заходить в тыл противника, у них началась паника. Они очень боялись окружения, начался вывод их подразделений с территории Украины. Они старались выйти очень быстро, бросали и технику, и своих убитых. Россияне были подготовлены на том направлении очень сильно, но мы оказались лучше", - добавил он.
Сегодня, 31 марта, в Украине отмечают вторую годовщину освобождения Киевской области от российских окупантов. Под оккупацией в 2022 году почти месяц были жители Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля и целого ряда населенных пунктов Киевской области.
После полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было создано несколько колец обороны. Сегодня эта защита продолжает усиливаться.
На днях Киевская городская военная администрация приняла ряд решений из-за угрозы проникновения вражеских ДРГ в столицу и угроз России усилить ракетные атаки.
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