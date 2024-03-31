Павлюк про оборону Києва: ми зробили все, щоб раптового входу противника не було

Після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька кілець оборони. Сьогодні ж цей захист продовжує посилюватися.

Про це сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

Павлюк після повномасштабного вторгнення РФ декілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік командував силами оборони Києва.

"За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - наголосив він в ефірі телемарафону.

За словами командувача Сухопутних військ сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися.

"Вже будуються довгострокові бетонні укріплення. Бо мати такого сусіда - потрібно бути постійно готовим до війни. А від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде", - пояснив Павлюк.