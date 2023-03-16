Що заважає Росії обстрілювати з С-400 Київ та область: пояснення експерта

Російські окупанти, ймовірно, не використовують зенітні ракетні комплекси С-400 для обстрілів Києва та області через брак снарядів та неточність таких ударів.

За його словами, у росіян ще залишилося кілька тисяч ракет для С-300, але ситуація з С-400 зовсім інша. Ворог не має таких запасів, щоб обстрілювати без розбору.

"Тобто їх кількість обмежена і вони дорожчі за ракети С-300. І тим більше, росіянам же потрібні ці ракети і для забезпечення роботи власної системи ППО", - уточнив експерт.

При цьому Криволап нагадав, що ракети С-300 та С-400 призначені для знищення повітряних цілей.

"Обчислюється точка перетину траєкторій літального апарату та ракети і в цій зоні проводиться підрив ракети, вона розлітається на купу уламків, створює хмару і ця хмара вражає об'єкт противника", - уточнив він.

При використанні відповідного озброєння для ударів по наземних цілях ракета запускається по балістичній траєкторії і "падає куди вийде", оскільки в неї немає системи наведення, розповів експерт. Він зазначив, що похибка при влучанні становить 300-500 метрів, тому, зокрема, комплекси С-300 використовуються переважно для того, щоб кошмарити міста та місцеве населення, у тому числі Харків.

"С-400 має велику дальність, але не має велику точність. Тому коли вони стріляють у бік Києва, то ймовірність влучити в потрібну їм ціль - дуже низька. Мабуть, вони розуміють, що витрати на такі обстріли не доцільні. Думаю, саме з цієї причини вони зупинилися: з одного боку - немає ефекту, з іншого - треба мати запаси для власного захисту", - додав Криволап.