Що загрожує підприємцям за продаж зіпсованих або неякісних товарів: пояснення юриста

Основні права споживачів

Згідно з чинним законодавством, у разі виявлення впродовж встановленого гарантійного строку тих чи інших недоліків, споживач має право вимагати (у порядку та у строки, встановлені законодавством):

пропорційного зменшення ціни

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк

відшкодування витрат на усунення недоліків товару

Якщо впродовж встановленого гарантійного строку споживач виявив істотні недоліки товару (які виникли з вини виробника, продавця чи виконавця та за необхідності були підтверджені висновком експертизи), або ж було встановлено факт фальсифікації товару (підтверджений за необхідності висновком експертизи), він має право вимагати від продавця або виробника - за своїм вибором та у порядку й строки, встановлені законодавством (на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору):

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми

заміни товару на такий же товар або на аналогічний - з числа наявних у продавця (виробника)

Як можуть покарати недобросовісних підприємців і продавців

Про порушення законодавства щодо захисту прав споживачів йдеться у статті 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За словами Буліменка, відмова суб'єкта підприємницької діяльності громадянину-споживачу в реалізації його права - у випадку придбання ним товару неналежної якості - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 306 грн.

Якщо виробник або суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює продаж товарів, надав недостовірну інформацію про ту чи іншу продукцію (за умови, що така ситуація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача), на нього можуть накласти штраф у розмірі від 170 до 850 грн.

За умови бездіяльності вищезазначених осіб щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або ж у випадку повторного надання недостовірної інформації про товар (впродовж року з моменту першого стягнення) - штраф збільшується та становитиме вже від 850 до 3400 грн.