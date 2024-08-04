Что грозит предпринимателям за продажу испорченных или некачественных товаров: объяснение юриста

Если человек приобрел на рынке или в магазине товар ненадлежащего качества, он, согласно законодательству, имеет право обратиться к предпринимателю или продавцу с жалобой и просьбой устранить проблему.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Согласно действующему законодательству, в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока тех или иных недостатков, потребитель имеет право требовать (в порядке и в сроки, установленные законодательством):
Если в течение установленного гарантийного срока потребитель выявил существенные недостатки товара (которые возникли по вине производителя, продавца или исполнителя и при необходимости были подтверждены заключением экспертизы), или же был установлен факт фальсификации товара (подтвержденный при необходимости заключением экспертизы), он вправе потребовать от продавца или производителя - по своему выбору, в порядке и в сроки, установленные законодательством (на основании обязательных для сторон правил или договора):
О нарушении законодательства про защиту прав потребителей говорится в статье 156-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
По словам Булименко, отказ субъекта предпринимательской деятельности гражданину-потребителю в реализации его права - в случае приобретения им товара ненадлежащего качества - влечет наложение штрафа в размере от 17 до 306 грн.
Если производитель или субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий продажу товаров, предоставил недостоверную информацию о той или иной продукции (при условии, что такая ситуация не повредила жизни, здоровью и имуществу потребителя), на него могут наложить штраф в размере от 170 до 850 грн.
При бездействии вышеупомянутых лиц насчет приведения недостоверной информации обо всем товаре в соответствие или же в случае повторного предоставления недостоверной информации о товаре (в течение года с момента первого взыскания) - штраф увеличивается и составит уже от 850 до 3400 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают жестко штрафовать за производство и продажу некоторых БАДов.
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