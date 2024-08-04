Что грозит предпринимателям за продажу испорченных или некачественных товаров: объяснение юриста

Основные права потребителей

Согласно действующему законодательству, в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока тех или иных недостатков, потребитель имеет право требовать (в порядке и в сроки, установленные законодательством):

пропорционального уменьшения цены

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок

возмещения затрат на устранение недостатков товара

Если в течение установленного гарантийного срока потребитель выявил существенные недостатки товара (которые возникли по вине производителя, продавца или исполнителя и при необходимости были подтверждены заключением экспертизы), или же был установлен факт фальсификации товара (подтвержденный при необходимости заключением экспертизы), он вправе потребовать от продавца или производителя - по своему выбору, в порядке и в сроки, установленные законодательством (на основании обязательных для сторон правил или договора):

расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы

замены товара на такой же товар или на аналогичный - из числа имеющихся у продавца (производителя)

Как могут наказать недобросовестных предпринимателей и продавцов

О нарушении законодательства про защиту прав потребителей говорится в статье 156-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

По словам Булименко, отказ субъекта предпринимательской деятельности гражданину-потребителю в реализации его права - в случае приобретения им товара ненадлежащего качества - влечет наложение штрафа в размере от 17 до 306 грн.

Если производитель или субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий продажу товаров, предоставил недостоверную информацию о той или иной продукции (при условии, что такая ситуация не повредила жизни, здоровью и имуществу потребителя), на него могут наложить штраф в размере от 170 до 850 грн.

При бездействии вышеупомянутых лиц насчет приведения недостоверной информации обо всем товаре в соответствие или же в случае повторного предоставления недостоверной информации о товаре (в течение года с момента первого взыскания) - штраф увеличивается и составит уже от 850 до 3400 грн.