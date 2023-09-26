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Що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон: пояснення ДПСУ

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 11:33
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Що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон: пояснення ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану, чекає відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в Україну після незаконного виїзду за кордон.

Демченко розповів, що наразі є спроби незаконного перетину по зеленій ділянці кордону. Тобто це відбувається поза межами пунктів пропуску.

"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України", - зазначив він.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.

"Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання, - зазначив Демченко.

За його словами, у вересні потік людей, які перетинали кордон зменшився порівняно із серпнем, однак він залишається на високому рівні.

Екстрадиція "ухилянтів"

Після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних - тих, хто не має права на відстрочення чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично у будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВВК.

При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції "ухилянтів" в Україну з-за кордону не буде.

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