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Що заборонено перевозити через кордон: список

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Україна, Неділя 07 травня 2023 08:41
Що заборонено перевозити через кордон: список Фото: митники пояснили, що не можна перевозити через кордон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям нагадали перелік речей, які не можна перевозити через кордон. Серед них м'ясні продукти, певні ліки та зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Варто зазначити, що усі речі, перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.

Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, мова йде про:

  • ковбаси, сосиски, сало;
  • сири, кисломолочні товари, сир;
  • свіже м’ясо/молоко.

Також не можна перевозити понад 20 кг риби і понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.

Крім того, діють обмеження на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити:

  • міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
  • напої міцністю менше 22,3% об. - до 2 літрів на людину;
  • пиво (до 16 л);
  • вино (крім ігристого - до 4 л);
  • дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);
  • сигари (не більше 10 шт.);
  • рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Що ще заборонено перевозити

Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:

  • препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
  • сильнодійні лікарські препарати - лише за призначенням або рецептом від лікаря;
  • ліки, обсяги яких більше за 500 мл.

Також заборона діє на:

  • будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;
  • газові балончики і вибухові речовини;
  • більше однієї одиниці побутової техніки;
  • тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;
  • отрути і отруйні речовини;
  • наркотичні та психотропні речовини;
  • вибухові речовини і пристосування;
  • токсичні речовини;
  • пам'ятки культури без дозволу;
  • техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;
  • будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Нагадаємо, на 16 пунктах пропуску на українському кордоні введуть електронну чергу.

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