Що заборонено перевозити через кордон: список

Українцям нагадали перелік речей, які не можна перевозити через кордон. Серед них м'ясні продукти, певні ліки та зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Варто зазначити, що усі речі, перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.

Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, мова йде про:

ковбаси, сосиски, сало;

сири, кисломолочні товари, сир;

свіже м’ясо/молоко.

Також не можна перевозити понад 20 кг риби і понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.

Крім того, діють обмеження на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити:

міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);

напої міцністю менше 22,3% об. - до 2 літрів на людину;

пиво (до 16 л);

вино (крім ігристого - до 4 л);

дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);

сигари (не більше 10 шт.);

рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Що ще заборонено перевозити

Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:

препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;

сильнодійні лікарські препарати - лише за призначенням або рецептом від лікаря;

ліки, обсяги яких більше за 500 мл.

Також заборона діє на: