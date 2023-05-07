Что запрещено перевозить через границу: список
Украинцам напомнили перечень вещей, которые нельзя перевозить через границу. Среди них мясные продукты, лекарства и оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Следует отметить, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.
Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет:
- колбасы, сосиски, сало;
- сыры, кисломолочные товары, творог;
- свежее мясо/молоко.
Также нельзя перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетринной икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.
Кроме того, действуют ограничения на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить:
- крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
- напитки крепостью менее 22,3% об. - до 2 литров на человека;
- пиво (до 16 л);
- вино (кроме игристого - до 4 л);
- две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
- сигары (не более 10 шт.);
- жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).
Что еще запрещено перевозить
Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:
- препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
- сильнодействующие лекарственные препараты - только по назначению или рецепту от врача;
- лекарства, объемы которых более 500 мл.
Также запрет действует на:
- любое холодное и пневматическое оружие, огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
- газовые баллончики и взрывчатые вещества;
- более одной единицы бытовой техники;
- животных и растения исчезающих видов, а также минералы, считающиеся народным достоянием;
- яды и ядовитые вещества;
- наркотические и психотропные вещества;
- взрывчатые вещества и приспособления;
- токсические вещества;
- памятники культуры без разрешения;
- технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
- любые материалы, призывающие к насилию или расизму.
Напомним, на 16 пунктах пропуска на украинской границе будет введена электронная очередь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.