Що впливає на стійкість машини та знос зимових шин: подробиці

Певно, про те, що неправильні кути встановлення коліс негативно впливають на ресурс шин, знає більшість автомобілістів. І саме після того, як власник побачить нерівномірний знос протектора, він згадує про ці параметри і починає негайно шукати найближчу СТО з такою послугою. Крім того, що це, м’яко кажучи, запізно, є ще одна обставина, яка мала б спонукати водія до вчасного контролю так званого сходу-розвалу: взимку порушені кути можуть викликати занос та інші неприємні явища.

Чому слід контролювати кути встановлення коліс

Всі ходові характеристики автомобіля розраховані конструкторами з оглядом на те, що кожне колесо (точніше, його вісь) займає певне положення у просторі відносно кузова машини. Тільки в такому випадку буде правильною так звана пляма контакту шини з дорогою. І тільки тоді колесо вестиме автомобіль у заданому водієм напрямку.

А якщо положення осі колеса не відповідає заданим параметрам, то в плямі контакту шини виникають сторонні сили – тобто автомобіль буде тягнути вбік. В принципі, це відведення колеса водій легко компенсує силою рук, утримуючи кермо – тим більше що йому допомагає в цьому підсилювач керма.

І поки машина рухається по покриттям з високим коефіцієнтом зчеплення, все має гарний вигляд: машина слухається водія, хіба що кермо трохи тягне в бік та шина зношується швидше належного.

Чому взимку важливе сходження-розвал

Але картина змінюється, коли автомобіль рухається слизькою дорогою, за яку шини тримаються набагато гірше. Перша-ліпша з зовнішніх сил (прискорення, гальмування, моменти інерції, рельєф місцевості та мікрорельєф дороги, бічний вітер) може порушити хиткий баланс сил у плямі контакту неправильно встановленого колеса. І тоді його зчеплення з дорогою буде порушено і автомобіль потрапить у занос чи знос.

Іншими словами, автомобіль з порушеними кутами встановлення коліс на слизькій дорозі зірветься з курсу раніше, ніж машина з відрегульованою підвіскою. Відповідно, про впевнене маневрування на зимовій дорозі в такому випадку взагалі не йдеться. І неважливо, якого типу і якого класу шини будуть в цей час взуті на зазначені колеса. Хай навіть це буде найкраща преміальна гума, якщо колеса стоятимуть "хаткою" чи "косять" у горизонтальній площині, від неї нічого не залежатиме.

Чому швидко зношуються зимові шини

Напередодні холодного сезону, коли всі машини взуті у "зиму", доречним буде додати, що саме зимові шини при порушеному сходженні-розвалі зношуються з особливою інтенсивністю. Їхній протектор виготовлено з м'якої гумової суміші, яка, природньо більш інтенсивно стирається при позаштатних навантаженнях, яких зазнає криво встановлене колесо.

Якщо коротко

Коли автомобіль експлуатується на якісних шляхах і з акуратним водієм за кермом, кути встановлення коліс "уходять" повільно. З дозволених допусків цифра може не виходити протягом року-двох, тобто на відстані порядку 10 – 15 тис. км. Але в ідеалі було б добре, якби ви перевіряли розвал і сходження коліс при кожній сезонній заміні шин. Так, це додаткові витрати, але ж не кожного разу вам потребуватиметься регулювання, а сам контроль параметрів коштує дешевше.