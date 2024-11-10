Что влияет на устойчивость машины и износ зимних шин: подробности

Видимо, о том, что неправильные углы установки колес отрицательно влияют на ресурс шин, знает большинство автомобилистов. И именно после того, как владелец увидит неравномерный износ протектора, он упоминает об этих параметрах и начинает немедленно искать ближайшую СТО с такой услугой. Кроме того, что это, мягко говоря, поздно, есть еще одно обстоятельство, которое должно побуждать водителя к своевременному контролю так называемого схода-развала: зимой нарушенные углы могут вызвать занос и другие неприятные явления.

Почему следует контролировать углы установки колес

Все ходовые характеристики автомобиля рассчитаны конструкторами, учитывая, что каждое колесо (точнее, его ось) занимает определенное положение в пространстве относительно кузова машины. Только в таком случае будет правильным так называемое пятно контакта шины с дорогой. И только тогда колесо будет вести автомобиль в заданном водителем направлении.

А если положение оси колеса не соответствует заданным параметрам, то в пятне контакта шины возникают посторонние силы – то есть, автомобиль будет тянуть в сторону. В принципе, этот отвод колеса водитель легко компенсирует силой рук, удерживая руль – тем более что ему помогает в этом усилитель руля.

И пока машина двигается по покрытиям с высоким коэффициентом сцепления, все выглядит хорошо: машина слушается водителя, разве что руль немного тянет в сторону и шина изнашивается скорее должного.

Почему зимой важно схождение-развал

Но картина меняется, когда автомобиль двигается по скользкой дороге, за которую шины держатся гораздо хуже. Первая попавшаяся из внешних сил (ускорение, торможение, моменты инерции, рельеф местности и микрорельеф дороги, боковой ветер) может нарушить шаткий баланс сил в пятне контакта неправильно установленного колеса. И тогда его сцепление с дорогой будет нарушено и автомобиль попадет в занос или износ.

Иными словами, автомобиль с нарушенными углами установки колес на скользкой дороге сорвется с курса раньше машины с отрегулированной подвеской. Соответственно, об уверенном маневрировании на зимней дороге в таком случае вообще речь не идет. И неважно, какого типа и какого класса шины будут в это время обуты на указанные колеса. Пусть даже это будет лучшая премиальная резина, если колеса будут стоять "избушкой" или "косят" в горизонтальной плоскости, от нее ничего не будет зависеть.

Почему быстро изнашиваются зимние шины.

В преддверии холодного сезона, когда все машины обуты в "зиму", уместно добавить, что именно зимние шины при нарушенном схождении-развале изнашиваются с особой интенсивностью. Их протектор изготовлен из мягкой резиновой смеси, которая, естественно, более интенсивно стирается при внештатных нагрузках, которые испытывает криво установленное колесо.

Если коротко

Когда автомобиль эксплуатируется на качественных путях и с аккуратным водителем за рулем, углы установки колес "уходят" медленно. Из разрешенных допусков цифра может не выходить в течение года-двух, то есть на расстоянии порядка 10 – 15 тыс. км. Но в идеале было бы хорошо, если бы вы проверяли развал и схождение колес при каждой сезонной замене шин. Да, это дополнительные затраты, но ведь не каждый раз вам потребуется регулировка, а сам контроль параметров стоит дешевле.