Що військові думають про сухпайки ЗСУ: опитування "Армія+"

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що додаток "Армія+" дав змогу оперативно зібрати зворотний зв'язок від військових для покращення якості харчування.

За результатами опитування, 51% військовослужбовців високо оцінили якість раціонів, поставивши їм оцінки 4 та 5 за п’ятибальною шкалою.

Також з’ясувалося, що 25% респондентів потребують індивідуальних варіантів харчування, зокрема халяльних, кошерних або вегетаріанських раціонів.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що врахування інклюзивних потреб є пріоритетом, і наразі розробляються рішення, які будуть адаптовані до особливих потреб військових.

Повідомляється, що вже були затверджені технічні специфікації для халяльних наборів, а для вегетаріанських і кошерних пайків поки триває розробка.

Результати опитування також показали бажання військових бачити в раціонах традиційні українські страви: каші, борщ та м’ясні страви тощо.

Зазначається, що у МОЗ також врахують зауваження щодо зручності упаковки та запланують оновлення технічних специфікацій під час закупівель на 2025 рік.

Нагадаємо, що для військовослужбовців також хочуть запровадити вегетаріанські сухпайки.