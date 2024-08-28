У ЗСУ з'являться сухпайки для вегетаріанців, а також кошерні та халяльні набори

Міністерство оборони України змінює підхід до формування сухпайків для військовослужбовців. Будуть враховані їх релігійні, медичні та етичні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони .

Зокрема, планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Вже проведені консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

"Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця", - сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.