Що військові думають про сухпайки ЗСУ: опитування "Армія+"
У мобільному застосунку "Армія+" завершилося опитування, в якому взяли участь 9 128 чинних військовослужбовців ЗСУ. Його метою було визначити рівень задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів №15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що додаток "Армія+" дав змогу оперативно зібрати зворотний зв'язок від військових для покращення якості харчування.
За результатами опитування, 51% військовослужбовців високо оцінили якість раціонів, поставивши їм оцінки 4 та 5 за п’ятибальною шкалою.
Також з’ясувалося, що 25% респондентів потребують індивідуальних варіантів харчування, зокрема халяльних, кошерних або вегетаріанських раціонів.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що врахування інклюзивних потреб є пріоритетом, і наразі розробляються рішення, які будуть адаптовані до особливих потреб військових.
Повідомляється, що вже були затверджені технічні специфікації для халяльних наборів, а для вегетаріанських і кошерних пайків поки триває розробка.
Результати опитування також показали бажання військових бачити в раціонах традиційні українські страви: каші, борщ та м’ясні страви тощо.
Зазначається, що у МОЗ також врахують зауваження щодо зручності упаковки та запланують оновлення технічних специфікацій під час закупівель на 2025 рік.
Нагадаємо, що для військовослужбовців також хочуть запровадити вегетаріанські сухпайки.
Також додамо, що із забезпеченням ЗСУ сухпайками допомагають Україні її партнери. Зокрема, Литва передавала для українських військовослужбовців не лише бойову техніку, але й набори їжі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.