Что военные думают о сухпайках ВСУ: опрос "Армия+"

В мобильном приложении "Армия+" завершился опрос, в котором приняли участие 9128 действующих военнослужащих ВСУ. Его целью было определить уровень удовлетворенности сухпайками, в том числе полевыми наборами продуктов №15.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что приложение "Армия+" дало возможность оперативно собрать обратную связь от военных для улучшения качества питания.

По результатам опроса, 51% военнослужащих высоко оценили качество рационов, поставив им отметки 4 и 5 по пятибалльной шкале.

Также выяснилось, что 25% респондентов нуждаются в индивидуальных вариантах питания, в том числе халяльных, кошерных или вегетарианских рационах.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что учет инклюзивных потребностей является приоритетом, и сейчас разрабатываются решения, адаптированные к особым потребностям военных.

Сообщается, что уже были утверждены технические спецификации для халяльных наборов, а для вегетарианских и кошерных пайков продолжается разработка.

Результаты опроса также показали желание военных видеть в рационах традиционные украинские блюда: каши, борщ и мясные блюда.

Отмечается, что в Минздраве также учтут замечания по удобству упаковки и запланируют обновление технических спецификаций при закупках на 2025 год.

Напомним, что для военнослужащих также хотят ввести вегетарианские сухпайки.