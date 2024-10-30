Что военные думают о сухпайках ВСУ: опрос "Армия+"
В мобильном приложении "Армия+" завершился опрос, в котором приняли участие 9128 действующих военнослужащих ВСУ. Его целью было определить уровень удовлетворенности сухпайками, в том числе полевыми наборами продуктов №15.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что приложение "Армия+" дало возможность оперативно собрать обратную связь от военных для улучшения качества питания.
По результатам опроса, 51% военнослужащих высоко оценили качество рационов, поставив им отметки 4 и 5 по пятибалльной шкале.
Также выяснилось, что 25% респондентов нуждаются в индивидуальных вариантах питания, в том числе халяльных, кошерных или вегетарианских рационах.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что учет инклюзивных потребностей является приоритетом, и сейчас разрабатываются решения, адаптированные к особым потребностям военных.
Сообщается, что уже были утверждены технические спецификации для халяльных наборов, а для вегетарианских и кошерных пайков продолжается разработка.
Результаты опроса также показали желание военных видеть в рационах традиционные украинские блюда: каши, борщ и мясные блюда.
Отмечается, что в Минздраве также учтут замечания по удобству упаковки и запланируют обновление технических спецификаций при закупках на 2025 год.
Напомним, что для военнослужащих также хотят ввести вегетарианские сухпайки.
Также добавим, что с обеспечением ВСУ сухпаями помогают Украине ее партнеры. В частности, Литва передавала для украинских военнослужащих не только боевую технику, но наборы пищи.
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