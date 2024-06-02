UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ

Фото: що відомо про сказ та як вберегти себе від нього (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин та людей, яке може призвести до летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".

Захворювання є небезпечним через те, що вражає центральну нервову систему людини. У разі відсутності допомоги й своєчасного лікування - летальність сказу сягає 100%.

Джерелом і збудником захворювання є усі теплокровні тварини. Інфікуватися можна через: 

  • укус;
  • подряпину та мікроушкодження шкіри;
  • потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

Інкубаційний період у людини триває від 7 днів до 3 місяців. За певних умов - від 1 до 3 років. Першими симптомами є поколювання та свербіння в місці укусу. Зокрема можуть виникнути симптоми, які нагадують грип. Вже через декілька днів розвиваються інші неврологічні симптоми: 

  • дратівливість та агресивність;
  • хаотичні рухи та збудження;
  • розгубленість, галюцинації;
  • м’язові спазми і незвичайні пози;
  • судоми;
  • слабкість або параліч (коли людина не може перемістити частину тіла);
  • надзвичайна чутливість до яскравого світла, звуків або дотику;
  • вироблення надміру слини, м’язові спазми в горлі, утруднене ковтання;
  • страх задихнутися, гідрофобія (водобоязнь).

На стадії виражених неврологічних симптомів, шанси врятувати пацієнта є дуже низькими.

Для захисту від хвороби необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень з 5 уколів: 

  • 0-й день (день звернення до лікаря); 
  • 3-й; 
  • 7-й;
  • 14-й;
  • 28-й. 

"Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі проведеного курсу щеплень при ранньому та негайному зверненні за медичною допомогою та розпочатому курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення", - пояснює "Центр громадського здоров'я". 

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про рак шийки матки, який є четвертою за поширеністю хворобою серед жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України