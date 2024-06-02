Що відомо про сказ та як вберегти себе від нього: пояснення МОЗ

Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин та людей, яке може призвести до летальних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".
Захворювання є небезпечним через те, що вражає центральну нервову систему людини. У разі відсутності допомоги й своєчасного лікування - летальність сказу сягає 100%.
Джерелом і збудником захворювання є усі теплокровні тварини. Інфікуватися можна через:
Інкубаційний період у людини триває від 7 днів до 3 місяців. За певних умов - від 1 до 3 років. Першими симптомами є поколювання та свербіння в місці укусу. Зокрема можуть виникнути симптоми, які нагадують грип. Вже через декілька днів розвиваються інші неврологічні симптоми:
На стадії виражених неврологічних симптомів, шанси врятувати пацієнта є дуже низькими.
Для захисту від хвороби необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень з 5 уколів:
"Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі проведеного курсу щеплень при ранньому та негайному зверненні за медичною допомогою та розпочатому курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення", - пояснює "Центр громадського здоров'я".
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