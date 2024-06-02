Что известно о бешенстве и как уберечь себя от него: объяснение Минздрава

Бешенство является острым инфекционным заболеванием животных и людей, которое может привести к летальному исходу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Заболевание является опасным из-за того, что поражает центральную нервную систему человека. В случае отсутствия помощи и своевременного лечения - летальность бешенства достигает 100%.
Источником и возбудителем заболевания являются все теплокровные животные. Инфицироваться можно через:
Инкубационный период у человека длится от 7 дней до 3 месяцев. При определенных условиях - от 1 до 3 лет. Первыми симптомами являются покалывание и зуд в месте укуса. В частности могут возникнуть симптомы, напоминающие грипп. Уже через несколько дней развиваются другие неврологические симптомы:
На стадии выраженных неврологических симптомов, шансы спасти пациента являются очень низкими.
Для защиты от болезни необходима медицинская помощь и курс антирабических прививок из 5 уколов:
"Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае проведенного курса прививок при раннем и немедленном обращении за медицинской помощью и начатом курсе не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления", - объясняет "Центр общественного здоровья".
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