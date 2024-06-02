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Что известно о бешенстве и как уберечь себя от него: объяснение Минздрава

Фото: что известно о бешенстве и как уберечь себя от него (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бешенство является острым инфекционным заболеванием животных и людей, которое может привести к летальному исходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Заболевание является опасным из-за того, что поражает центральную нервную систему человека. В случае отсутствия помощи и своевременного лечения - летальность бешенства достигает 100%.

Источником и возбудителем заболевания являются все теплокровные животные. Инфицироваться можно через: 

  • укус;
  • царапину и микроповреждения кожи;
  • попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.

Инкубационный период у человека длится от 7 дней до 3 месяцев. При определенных условиях - от 1 до 3 лет. Первыми симптомами являются покалывание и зуд в месте укуса. В частности могут возникнуть симптомы, напоминающие грипп. Уже через несколько дней развиваются другие неврологические симптомы: 

  • раздражительность и агрессивность;
  • хаотичные движения и возбуждение;
  • растерянность, галлюцинации;
  • мышечные спазмы и необычные позы;
  • судороги;
  • слабость или паралич (когда человек не может переместить часть тела);
  • чрезвычайная чувствительность к яркому свету, звукам или прикосновению;
  • выработка избытка слюны, мышечные спазмы в горле, затрудненное глотание;
  • страх задохнуться, гидрофобия (водобоязнь).

На стадии выраженных неврологических симптомов, шансы спасти пациента являются очень низкими.

Для защиты от болезни необходима медицинская помощь и курс антирабических прививок из 5 уколов: 

  • 0-й день (день обращения к врачу); 
  • 3-й; 
  • 7-й;
  • 14-й;
  • 28-й. 

"Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае проведенного курса прививок при раннем и немедленном обращении за медицинской помощью и начатом курсе не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления", - объясняет "Центр общественного здоровья". 

Напомним, РБК-Украина писало и о раке шейки матки, который является четвертой по распространенности болезнью среди женщин.

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Министерство здравоохранения Украины