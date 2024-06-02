Что известно о бешенстве и как уберечь себя от него: объяснение Минздрава

Заболевание является опасным из-за того, что поражает центральную нервную систему человека. В случае отсутствия помощи и своевременного лечения - летальность бешенства достигает 100%.

Источником и возбудителем заболевания являются все теплокровные животные. Инфицироваться можно через:

укус;

царапину и микроповреждения кожи;

попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.

Инкубационный период у человека длится от 7 дней до 3 месяцев. При определенных условиях - от 1 до 3 лет. Первыми симптомами являются покалывание и зуд в месте укуса. В частности могут возникнуть симптомы, напоминающие грипп. Уже через несколько дней развиваются другие неврологические симптомы:

раздражительность и агрессивность;

хаотичные движения и возбуждение;

растерянность, галлюцинации;

мышечные спазмы и необычные позы;

судороги;

слабость или паралич (когда человек не может переместить часть тела);

чрезвычайная чувствительность к яркому свету, звукам или прикосновению;

выработка избытка слюны, мышечные спазмы в горле, затрудненное глотание;

страх задохнуться, гидрофобия (водобоязнь).

На стадии выраженных неврологических симптомов, шансы спасти пациента являются очень низкими.

Для защиты от болезни необходима медицинская помощь и курс антирабических прививок из 5 уколов:

0-й день (день обращения к врачу);

3-й;

7-й;

14-й;

28-й.

"Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае проведенного курса прививок при раннем и немедленном обращении за медицинской помощью и начатом курсе не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления", - объясняет "Центр общественного здоровья".