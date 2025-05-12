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Що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль": ГУР розкрило характеристики

Ілюстративне фото: ГУР розповіло, що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи почали застосовувати з безпілотників нову крилату ракету S8000 "Бандероль", яка обладнана іноземними компонентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) України.

Особливості "Бандеролі" 

Розробником ракети є підсанкційне акціонерне товариство "Кронштадт", а основним її носієм є безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Оріон", який також виготовлений тією ж компанією. Зокрема ворог планує адаптувати ракету для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н. 

Характеристики "Бандеролі": 

  • маса бойової частини - до 150 кг; 
  • долає відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год; 
  • в якості палива використовується авіаційний гас; 
  • здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових ракет російського виробництва - Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При цьому зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети. 

Компоненти "Бандеролі" 

Серед іноземних компонентів, якими обладнана ракета: 

  • реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) - двигун для авіамоделювання. Продається через онлайн-майданчики, а його ціна становить в середньому 16 тисяч доларів;
  • телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
  • інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;
  • акумуляторні батареї Murata (Японія);
  • сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
  • завадозахищена CRP-антена "Комета-М8";
  • майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.
 

Фото: ГУР розповіло, що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль" (t.me/DIUkraine)

"Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чип и дип". Мережа є одним з найбільших російських дистриб'юторів електроніки. 

"Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання", - додає ГУР. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з'явились перші фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ".

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