Що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль": ГУР розкрило характеристики

Російські терористи почали застосовувати з безпілотників нову крилату ракету S8000 "Бандероль", яка обладнана іноземними компонентами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) України.
Розробником ракети є підсанкційне акціонерне товариство "Кронштадт", а основним її носієм є безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Оріон", який також виготовлений тією ж компанією. Зокрема ворог планує адаптувати ракету для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.
Характеристики "Бандеролі":
Серед іноземних компонентів, якими обладнана ракета:
Фото: ГУР розповіло, що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль" (t.me/DIUkraine)
"Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чип и дип". Мережа є одним з найбільших російських дистриб'юторів електроніки.
"Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання", - додає ГУР.
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