Що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль": ГУР розкрило характеристики

Особливості "Бандеролі"

Розробником ракети є підсанкційне акціонерне товариство "Кронштадт", а основним її носієм є безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Оріон", який також виготовлений тією ж компанією. Зокрема ворог планує адаптувати ракету для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Характеристики "Бандеролі":

маса бойової частини - до 150 кг;

долає відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год;

в якості палива використовується авіаційний гас;

здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових ракет російського виробництва - Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При цьому зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

Компоненти "Бандеролі"

Серед іноземних компонентів, якими обладнана ракета:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) - двигун для авіамоделювання. Продається через онлайн-майданчики, а його ціна становить в середньому 16 тисяч доларів;

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена "Комета-М8";

майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Фото: ГУР розповіло, що відомо про нову російську крилату ракету "Бандероль" (t.me/DIUkraine)

"Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чип и дип". Мережа є одним з найбільших російських дистриб'юторів електроніки.

"Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання", - додає ГУР.