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Что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль": ГУР раскрыло характеристики

Иллюстративное фото: ГУР рассказало, что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы начали применять с беспилотников новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", которая оборудована иностранными компонентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Особенности "Бандероли"

Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", который также изготовлен той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Характеристики "Бандероли":

  • масса боевой части - до 150 кг;
  • преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;
  • в качестве топлива используется авиационный керосин;
  • способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых ракет российского производства - Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Компоненты "Бандероли"

Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:

  • реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;
  • телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
  • инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
  • аккумуляторные батареи Murata (Япония);
  • сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
  • помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";
  • почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.
 

Фото: ГУР рассказало, что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль" (t.me/DIUkraine)

"Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип". Сеть является одним из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.

"В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке", - добавляет ГУР.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ".

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