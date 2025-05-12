Что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль": ГУР раскрыло характеристики

Российские террористы начали применять с беспилотников новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", которая оборудована иностранными компонентами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", который также изготовлен той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
Характеристики "Бандероли":
Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:
Фото: ГУР рассказало, что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль" (t.me/DIUkraine)
"Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип". Сеть является одним из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.
"В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке", - добавляет ГУР.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ".
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