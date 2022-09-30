Що відомо про можливе російське громадянтво судді Львова: нові деталі скандалу

Нещодавно журналісти програми "Схеми" розповіли про наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Суддя цю інформацію заперечив, але журналісти кажуть, що знайшли додаткові докази.

Що відомо про цей скандал та його нові деталі - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Можливий російський паспорт

Журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому розповіли, що у 1999 році суддя Львов, перебуваючи у Москві, отримав паспорт громадянина РФ. Крім того, за інформацією розслідувачів, у 2012 році суддя оновив паспорт після того, як досяг 45 років. Дружина судді, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ.

Як доказ наявності паспорта, розслідувачі з двох різних джерел отримали витяг з реєстру "Роспаспорт". Як йдеться у розслідування, саме за російським паспортом Львова проводилися операції з незадекларованим майном його родини в Москві.

Журналісти стверджують, що в Службі безпеки України також підтвердили наявність у судді Львова громадянства РФ. За даними журналістів, це стало відомо після офіційної перевірки. СБУ не виступала з офіційними заявами щодо цього, проте суддю Львова позбавили доступу до державної таємниці.

Що каже суддя Львов

Суддя Львов категорично відкидає звинувачення журналістів, називаючи їх "чистим фейком". Також Львов опублікував декілька дописів на своїй сторінці у Facebook, в яких навів свої аргументи, чому інформація про наявність у нього російського громадянства не відповідає дійсності.

За словами судді, форма 1П заяви громадянина на заміну паспорта РФ, датована жовтнем 2012 року, на яку посилаються журналісти, була затверджена лише у листопаді 2012 року.

Пізніше суддя поставив під сумнів і існування першого паспорту, нібито виданого в 1999 році, заявивши, що оприлюднені журналістами документи були зроблені на основі підробки. Суддя стверджує, що оприлюднений паспорт серії 4598 з номером 589684, який мав бути виданий в 1999 році, був визнаний недійсним в грудні 1998 року.

Крім того, суддя Львов поскаржився на журналістів до Державного бюро розслідувань та СБУ. Суддя попросив розпочати розслідування за фактом спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. У зверненні до СБУ він визнав, що російські держоргани опублікували дані про його російський паспорт, але зазначив, що це робиться "з метою дискредитації".

Як відповіли журналісти

У відповідь на заяви Львова журналісти опублікували ще один матеріал, в якому стверджують, що доводи судді не заперечують наявності у нього російського громадянства. Зокрема, журналісти пояснили, що заява громадянина на заміну паспорта РФ, до якої апелював Львов, не є формою 1П від листопада 2012 року, бо має низку відмінностей. Як доказ, журналісти знайшли ідентичні форми на двох профільних російських ресурсах, які датувалися 2010 роком та травнем 2012 року.

Також журналісти відповіли на заяву Львова щодо невідповідності з датою видачі першого паспорта. Розслідувачі стверджують, що правильна дата видачі першого паспорта - 22 липня 1999 року, бо такі дані відображено у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості.

"А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - зазначила автор "Схем" Наталка Седлецька.

Про наявність паспорта РФ заявили в Bellingcat

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв також заявив, що суддя Львов має російський паспорт, та виключив, що росіяни могли підробити ці дані.

"Я бачу, що Львов задовго до розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому", - сказав Грозєв, додавши, що Bellingcat також перевірив інформацію про паспорт.

Грозєв також заявив, що форма, до якої апелював Львов, могла мати такий вигляд, як і опублікована журналістами. "Я бачив таку форму в обігу і раніше 2012 року", - сказав розслідувач Bellingcat.

Чи звільнять Львова

Якщо суддя Львов дійсно має російський паспорт, то, згідно з Конституцією, він не має права обіймати свою посаду. Проте він досі залишається суддею, оскільки Вища рада правосуддя наразі не працює, а судді Касаційного господарського суду наразі не зібрали необхідної кількості голосів, щоб відсторонити його з посади керівника суду.

Сьогодні прес-служба Верховного суду повідомила, що на 3 жовтня було скликано збори суддів Касаційного господарського суду. На порядок денний винесуть питання дострокового звільнення Львова з посади голови суду.