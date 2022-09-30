Что известно о возможном российском гражданстве судьи Львова: новые детали скандала

Недавно журналисты программы "Схемы" рассказали о наличии российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. Судья эту информацию не подтвердил, но журналисты говорят, что нашли дополнительные доказательства.

Что известно об этом скандале и его новых деталях – в материале РБК-Украина ниже.

Возможен российский паспорт

Журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором рассказали, что в 1999 году судья Львов, находясь в Москве, получил паспорт гражданина РФ. Кроме того, по информации расследователей, в 2012 году судья обновил паспорт после того, как достиг 45 лет. Жена судьи, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ.

Как доказательство наличия паспорта, расследователи из двух разных источников получили выписку из реестра "Роспаспорт". Как говорится в расследовании, именно по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированным имуществом его семьи в Москве.

Журналисты утверждают, что в Службе безопасности Украины также подтвердили наличие у судьи Львова гражданства РФ. По данным журналистов, это стало известно после официальной проверки. СБУ не выступала с официальными заявлениями по этому поводу, однако судью Львова лишили доступа к государственной тайне.

Что говорит судья Львов

Судья Львов категорически отвергает обвинения журналистов, называя их "чистым фейком". Также Львов опубликовал несколько сообщений на своей странице в Facebook, в которых привел свои аргументы, почему информация о наличии у него российского гражданства не соответствует действительности.

По словам судьи, форма 1П заявления гражданина на замену паспорта РФ, датированная октябрем 2012 года, на которую ссылаются журналисты, была утверждена только в ноябре 2012 года.

Позже судья подверг сомнению и существование первого паспорта, якобы выданного в 1999 году, заявив, что обнародованные журналистами документы были сделаны на основе подделки. Судья утверждает, что обнародованный паспорт серии 4598 с номером 589684, который должен был быть выдан в 1999 году, был признан недействительным в декабре 1998 года.

Кроме того, судья Львов пожаловался на журналистов в Государственное бюро расследований и СБУ. Судья попросил начать расследование по факту попытки насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. В обращении в СБУ он признал, что российские госорганы опубликовали данные о его российском паспорте, но отметил, что это делается "в целях дискредитации".

Как ответили журналисты

В ответ на заявления Львова журналисты опубликовали еще один материал, в котором утверждают, что доводы судьи не опровергают наличие у него российского гражданства. В частности, журналисты объяснили, что заявление гражданина на замену паспорта РФ, к которому апеллировал Львов, не является формой 1П от ноября 2012 года, поскольку имеет ряд отличий. Как доказательство журналисты нашли идентичные формы на двух профильных российских ресурсах, которые датировались 2010 годом и маем 2012 года.

Также журналисты ответили на заявление Львова о несоответствии с датой выдачи первого паспорта. Расследователи утверждают, что правильная дата выдачи первого паспорта - 22 июля 1999, потому что такие данные отражены во многих базах и реестрах, в частности, недвижимости.

"А во-вторых, это полностью совпадает с логикой письменной формы-анкеты 1П, в которой мы видим: заявление на оформление гражданства датировано 29.06.1999 года, дата присвоения паспорта 22.07.1999, и, наконец, через месяц, 24 августа 1999 года заявитель Львов ставит подпись о его физическом получении", - отметила автор "Схем" Наталья Седлецка.

О наличии паспорта РФ заявили в Bellingcat

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев также заявил, что судья Львов имеет российский паспорт, и исключил, что россияне могли подделать эти данные.

"Я вижу, что Львов задолго до расследования уже был в российских базах с несколькими российскими паспортами. При этом эти базы не появились сейчас, не появились в прошлом году, а были выгружены еще 5-6-10 лет назад", - сказал Грозев, добавив, что Bellingcat также проверил информацию о паспорте.

Грозев также заявил, что форма, к которой апеллировал Львов, могла выглядеть так же, как и опубликованная журналистами. "Я видел такую форму в обращении и раньше 2012 года", – сказал расследователь Bellingcat.

Уволят ли Львова

Если у судьи Львова действительно есть российский паспорт, то, согласно Конституции, он не имеет права занимать свой пост. Однако он до сих пор остается судьей, поскольку Высший совет правосудия пока не работает, а судьи Кассационного хозяйственного суда не собрали необходимого количества голосов, чтобы отстранить его от должности руководителя суда.

Сегодня пресс-служба Верховного суда сообщила, что на 3 октября было созвано собрание судей Кассационного хозяйственного суда. В повестку дня вынесут вопрос досрочного увольнения Львова с должности главы суда.