Що відомо про "Герань-5": відповідь Повітряних сил
Повітряні сили ЗСУ фіксують у небі над Україною швидкісні безпілотники, які за своїми параметрами можуть бути реактивними. Водночас офіційного підтвердження застосування РФ БПЛА типу "Герань-5" під час атак поки що немає.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Що відомо про "Герань-5"
Останнім часом у соцмережах та пабліках з’являється різна інформація про можливе застосування Росією нового реактивного дрона "Герань-5". Однак, як зазначають у Повітряних силах, військові оперують насамперед параметрами повітряних цілей, а не їхніми умовними назвами.
За словами Ігната, детальне вивчення збитих або подавлених дронів здійснюють спеціалізовані установи при Генштабі та Київський інститут судових експертиз.
Чим реактивні дрони відрізняються від звичайних
У Повітряних силах аналізують характер польоту цілей - швидкість, маневреність, зміну параметрів руху та потенційний радіус ураження. Саме ці показники дозволяють оцінити рівень загрози.
Ігнат наголошує, що реактивні дрони значно складніше знищувати:
- вони мають вищу швидкість польоту;
- мобільні вогневі групи з кулеметами проти них малоефективні;
- можливе застосування ПЗРК, але з обмеженою ефективністю;
- дрони-перехоплювачі не здатні наздогнати такі цілі.
Чим їх можуть перехоплювати
Для протидії швидкісним БПЛА наразі використовуються інші засоби. Зокрема, за словами Ігната, перехоплення таких цілей можуть здійснювати:
- наземні системи ППО;
- винищувачі F-16;
- літаки Mirage 2000.
Чи фіксували “Герань-5” під час атак
Водночас у Повітряних силах наголошують: офіційно підтвердити застосування саме БПЛА типу "Герань-5" наразі неможливо.
"Ми фіксуємо швидкісні БПЛА. Імовірно, що це реактивні дрони. Далі дивимося вже за результатами бойової роботи", - зазначив Ігнат.
Раніше ми писали, що у розвідці розкрили характеристики нового російського безпілотника - ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном. Він може летіти зі швидкістю до 600 км/год.