Что известно о "Герань-5": ответ Воздушных сил

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 11:34
Что известно о "Герань-5": ответ Воздушных сил Фото: Юрий Игнат (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Кава

Воздушные силы ВСУ фиксируют в небе над Украиной скоростные беспилотники, которые по своим параметрам могут быть реактивными. В то же время официального подтверждения применения РФ БПЛА типа "Герань-5" во время атак пока нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Что известно о "Герань-5"

В последнее время в соцсетях и пабликах появляется различная информация о возможном применении Россией нового реактивного дрона "Герань-5". Однако, как отмечают в Воздушных силах, военные оперируют прежде всего параметрами воздушных целей, а не их условными названиями.

По словам Игната, детальное изучение сбитых или подавленных дронов осуществляют специализированные учреждения при Генштабе и Киевский институт судебных экспертиз.

Чем реактивные дроны отличаются от обычных

В Воздушных силах анализируют характер полета целей - скорость, маневренность, изменение параметров движения и потенциальный радиус поражения. Именно эти показатели позволяют оценить уровень угрозы.

Игнат отмечает, что реактивные дроны значительно сложнее уничтожать:

  • они имеют более высокую скорость полета;
  • мобильные огневые группы с пулеметами против них малоэффективны;
  • возможно применение ПЗРК, но с ограниченной эффективностью;
  • дроны-перехватчики не способны догнать такие цели.

Чем их могут перехватывать

Для противодействия скоростным БПЛА сейчас используются другие средства. В частности, по словам Игната, перехват таких целей могут осуществлять:

  • наземные системы ПВО;
  • истребители F-16;
  • самолеты Mirage 2000.

Фиксировали ли "Герань-5" во время атак

В то же время в Воздушных силах отмечают: официально подтвердить применение именно БПЛА типа "Герань-5" пока невозможно.

"Мы фиксируем скоростные БПЛА. Вероятно, что это реактивные дроны. Далее смотрим уже по результатам боевой работы", - отметил Игнат.

Ранее мы писали, что в разведке раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем. Он может лететь со скоростью до 600 км/ч.

