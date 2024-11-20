UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Що відбуватиметься на фронті: прогноз на зиму

Фото: ситуація на фронті взимку суттєво не зміниться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус

Що стосується можливих подій на фронті взимку, то навряд чи Україна перейде від оборони до наступу. Як мінімум до інавгурації наступного президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Як зазначається в матеріалі, Трамп обіцяв швидко завершити війну, посадити сторони за стіл переговорів і надсилав тривожні сигнали про можливе припинення військової допомоги. Але до того часу Росія, ймовірно, намагатиметься тиснути на полі бою з усією силою.

"Після інавгурації подивимося на обставини, як складеться загальна зовнішньополітична ситуація" - сказав в коментарі РБК-Україна" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, кардинальних змін у нашій тактиці та стратегії ведення бойових дій не буде.

"Чи можемо ми провести несподівану операцію? Не виключаю, особливо для того, щоб додати козирів, якщо нам почнуть пропонувати мирні переговори", - додав Коваленко.

Російський наступ

Нагадаємо, Росія веде наступальні дії з жовтня минулого року. За цей час їм вдалося захопити декілька міст у Донецькій області. Зокрема, це Авдіївка, Вугледар, Селидове.

Повзуче просування ворога триває відразу на кількох напрямках - Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському. Водночас ЗСУ у серпні зайняли частину Курської області Росії та досі утримують ці території.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецьк