Що відбуватиметься на фронті: прогноз на зиму

Як зазначається в матеріалі, Трамп обіцяв швидко завершити війну, посадити сторони за стіл переговорів і надсилав тривожні сигнали про можливе припинення військової допомоги. Але до того часу Росія, ймовірно, намагатиметься тиснути на полі бою з усією силою.

"Після інавгурації подивимося на обставини, як складеться загальна зовнішньополітична ситуація" - сказав в коментарі РБК-Україна" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, кардинальних змін у нашій тактиці та стратегії ведення бойових дій не буде.

"Чи можемо ми провести несподівану операцію? Не виключаю, особливо для того, щоб додати козирів, якщо нам почнуть пропонувати мирні переговори", - додав Коваленко.

Російський наступ

Нагадаємо, Росія веде наступальні дії з жовтня минулого року. За цей час їм вдалося захопити декілька міст у Донецькій області. Зокрема, це Авдіївка, Вугледар, Селидове.

Повзуче просування ворога триває відразу на кількох напрямках - Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському. Водночас ЗСУ у серпні зайняли частину Курської області Росії та досі утримують ці території.