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Что будет происходить на фронте: прогноз на зиму

Фото: ситуация на фронте зимой существенно не изменится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Александр Белоус

Что касается возможных событий на фронте зимой, то вряд ли Украина перейдет от обороны к наступлению. Как минимум до инаугурации следующего президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Как отмечается в материале, Трамп обещал быстро завершить войну, посадить стороны за стол переговоров и посылал тревожные сигналы о возможном прекращении военной помощи. Но до того времени Россия, вероятно, постарается давить на поле боя со всей силой.

"После инаугурации посмотрим на обстоятельства, как сложится общая внешнеполитическая ситуация", - сказал в комментарии РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, кардинальных изменений в нашей тактике и стратегии боевых действий не будет.

"Можем мы провести неожиданную операцию? Не исключаю, особенно для того, чтобы добавить козырей, если нам начнут предлагать мирные переговоры", - добавил Коваленко.

Российское наступление

Напомним, Россия ведет наступательные действия с октября прошлого года. За это время им удалось захватить несколько городов Донецкой области. В частности, это Авдеевка, Угледар, Селидово.

Ползучее продвижение врага продолжается сразу на нескольких направлениях – Купянском, Покровском, Кураховском и Угледарском. В то же время ВСУ в августе заняли часть Курской области России и до сих пор удерживают эти территории.

 

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