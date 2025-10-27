Що відбувалося на фронті сьогодні: найгарячіші напрямки та втрати окупантів

За даними Генштабу, від початку доби загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, два боєзіткнення тривають.

Також ворог завдав десять авіаційних ударів, при цьому скинув 24 керованих авіабомб, здійснив 149 обстрілів, з яких три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне. Досі у двох локаціях бої продовжуються.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 57 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 68 - безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільної техніки, БТР та засіб РЕБ окупантів.

Також значно пошкоджено дві реактивні системи залпового вогню, дві бойові броньовані машини, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ. Окрім цього українські захисники уразили п’ять укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутися в районі Кам’янського та у бік Приморського, й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.