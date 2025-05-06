Що відбувалося на фронті сьогодні: найгарячіші напрямки та атаки окупантів

На фронті від початку доби 6 травня відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, за сьогодні противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, українські підрозділи відбили атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще чотири бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районі Курдюмівки та Часового Яру, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Дачного, Дружби та Торецька, одне боєзіткнення триває.

Від початку доби ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки, наразі триває п’ять боєзіткнень.

Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря та Новопавлівка.

Втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 161 особу убитими та пораненими, до того ж знищено сім автомобілів, сім мотоциклів, 10 БпЛА, три термінали супутникового зв'язку, один міномет, крім того, пошкоджено гармату та термінал супутникового зв’язку противника.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Вербове, Зелене Поле та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили дві ворожі атаки. Авіаційних ударів зазнали Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у напрямку позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.

На Курському напрямку загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 10 спроб просунутись вперед. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів та скинув 15 КАБів, здійснив 268 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.