Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.